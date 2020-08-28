Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым замглавы АМКУ - государственным уполномоченным

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Ольгу Музыченко, занимавшую должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

"Уволить Музыченко Ольгу Валерьевну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №364/2020 от 28 августа, обнародованном на сайте главы государства.

Другим своим указом №365/2020 президент назначил Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным".