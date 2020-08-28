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16:05 28.08.2020

Столичные застройщики в 7 раз чаще сталкиваются с коррупцией при вводе объектов в эксплуатацию в 2020г – опрос

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Столичные застройщики в 7 раз чаще сталкиваются с коррупцией при вводе объектов в эксплуатацию в 2020г – опрос

Факты коррупционных деяний на этапе получения сертификатов о вводе объектов в эксплуатацию в Киеве в 2020 году участились в семь раз по сравнению с предыдущим годом, на этапе получения разрешений на строительство – в 1,5 раза, свидетельствуют данные опроса застройщиков, проведенного в июле Украинским клубом недвижимости (URE Club) при поддержке Конфедерации строителей Украины (КБУ).

Так, в киевские стройкомпании в семь раз чаще сталкивались с коррупцией на этапе сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом сообщили почти 60% опрошенных против 8,3% в прошлом году. В регионах с этой ситуацией столкнулись 66,7% опрошенных.

Согласно исследованию, почти 87% опрошенных представителей стройрынка заявили о коррупции на этапе получения разрешений на строительство, тогда как в 2019 году об этом сообщали 58,3% застройщиков. Кроме того, в регионах с этой проблемой столкнулось 80% опрошенных представителей рынка, что вдвое выше показателя прошлого года.

В то же время коррупция при выборе подрядчика в столице уменьшилась на 20% (на 6,7% против 8,3% в 2019-м).

Согласно результатам опроса, более 60% застройщиков оценивают прозрачность ведения бизнеса при выборе подрядчиков и партнеров.

Кроме того, 6,7% опрошенных заявили, что не сталкивались с коррупцией ни на одном из этапов реализации проекта.

Среди наиболее коррумпированных регионов Украины в 2020 году застройщики называют Киев: около 67% опрошенных заявили о случаях коррупции, что на 15% выше, чем в прошлом году. В антирейтинг также попали Одесса (20% против 8% в 2019-м), Львов, Полтава, Черкассы, Борисполь и Киевская область в целом (по 6,7%).

По данным URE Club, наиболее коррумпированным органом в 2020 году застройщики называют Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) до ее реформирования – 53,3% опрошенных. При этом 26,7% респондентов отметили факты коррупции в органах, сформированных после ее ликвидации, еще 6,7% заявили о коррупции на местах.

Как свидетельствуют данные опроса, чаще всего замечены в коррупции начальники управления – на это указали 53,3% опрошенных застройщиков (в 2019 году этот показатель достигал 70%). Еще 20% представителей стройрынка отметили коррупционную составляющую в работе директоров департаментов, а 13,3% заявили о фактах коррупции на всех уровнях управления в государственных органах.

По мнению застройщиков, ситуация с коррумпированностью чиновников разных уровней не улучшилась: 53,3% не видят снижения коррупции, а 46,7% отмечают у ее рост, хотя 26,7% отметили увеличение отказов от денежного вознаграждения.

В целом 53% респондентов не отмечают снижения уровня коррупции по сравнению с прошлым годом, а 66,7% не зафиксировали снижение ни на одном из этапов реализации проекта.

При этом 60% опрошенных не видят рост коррупции в работе контролирующих органов.

В целом 46,7% застройщиков считают, что ситуация с коррумпированностью строительной сферы не изменится в 2021 году (против 58% голосов в 2019-м), однако такое же количество допускает возможность положительных перемен.

Теги: #недвижимость #киев #опрос #застройщики #строительство #коррупция
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