События

13:38 28.08.2020

В Умани ночью произошло столкновение между местными жителями и хасидами, пострадавших нет

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В Умани ночью произошло столкновение между местными жителями и хасидами, пострадавших нет

Столкновение между жителями г.Умань Черкасской области и иудейскими паломниками произошло в городе в ночь на 28 августа, в полиции сообщают об отсутствии пострадавших.

"По предварительной информации собственных источников, местное население не пускалио паломников в город… представитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана пояснил, что конфликт связан с деньгами", - написало издание "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в пятницу.

По словам представителя фонда, из-за конфликта никто не пострадал.

По данным издания, возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу, однако из-за строительства в доме начали появляться трещины. По словам представителя, хасиды дали деньги на ремонт, но жители дома попросили еще денег. "Они хотят, чтобы их дом выкупили хасиды за 1 млн долларов, угрожая, что только так удастся уладить конфликт. Представитель фонда говорит - эта сумма слишком большая", - говорится в сообщении.

По словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, местные отсняли видео, чтобы спровоцировать конфликт.

Депутат Уманского районного совета Сергей Алексеев также обнародовал видео с места происшествия.

В пресс-службе полиции Черкасской области агентству "Интерфакс-Украина" рассказали, что по факту данного конфликта открыто уголовное производство по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием). Пострадавших и задержанных в результате столкновения нет, выясняются все обстоятельства.

По данным правоохранителей, информация о конфликте между местными жителями и хасидами поступила около 23.00 в четверг: жители Умани не впускали паломников в здание, аргументируя опасностью распространения коронавируса, также конфликт имеет и почву бизнес-интересов.

В свою очередь, Фонд имени рабби Нахмана направил обращение Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой и призвал омбудсмена вмешаться в ситуацию, сложилась с хасидами из Израиля в аэропортах Украины при пересечении границы 25-27 августа 2020 года.

Как сообщается на сайте Объединённой еврейской общине Украины, представители Фонда написали в обращении, что паломники, находящиеся в Одессе, были вынуждены провести ночь в аэропорту без еды и воды, без возможности удовлетворить нужды. Им не сообщили причин, по которым их удерживают в аэропорту. Кроме этого, паломникам запрещают пользоваться средствами связи.

В Фонде утверждают, что подобная ситуация наблюдается в аэропортах "Борисполь" и Запорожья.

Как сообщалось, ограничения на въезд иностранцев на территорию Украину вступил в силу с 00 часов 28 августа.

Теги: #хасиды #украина #умань #израиль
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