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08:28 28.08.2020

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса

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Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 пятницы достигло 24 млн 452 тыс. 629 человек, увеличившись за сутки на 352 тыс. 675, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 831 тыс. 586 против 825 тыс. 696 сутками ранее, излечились 15,7 млн.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 08:00 пятницы суммарно выявлено 5 млн 867 тыс. 785 инфицированных, скончались 180 тыс. 824 человека, выздоровели более 2,1 млн.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 761 тыс. 391, скончались 118 тыс. 649, поправились 3,1 млн.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро четверга 3 млн 387 тыс. 500 при 61 тыс. 629 летальных исходах и 2,58 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 107,2. В США и Бразилии на 1 млн населения скончался по 558 человек, Индии - 45.

Теги: #данные #коронавирус #мир
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