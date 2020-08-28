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07:36 28.08.2020

Военное строительство, борьба с нелегальной миграцией, поддержка Израиля - достижения нынешней администрации США, заявил Трамп

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Военное строительство, борьба с нелегальной миграцией, поддержка Израиля - достижения нынешней администрации США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии, отнес к своей заслуге рост военного бюджета и укрепление НАТО.

Он отметил, что ему пришлось активно заниматься усилением армии страны, что не делалось при предыдущей администрации. Ему удалось добиться роста военного бюджета, создать новый род вооруженных сил - космические силы.

Результатом своих усилий он назвал повышение отчислений стран-членов НАТО на нужды обороны. По его словам, "даже генсек НАТО Йенс Столтенберг удивился" этому, отметив, что "это удалось только президенту Трампу".

Трамп заявил, что он смог развернуть активную борьбу с нелегальной миграцией, начал строительство стены на границе с Мексикой, которое будет вскоре завершено.

В качестве успехов в области внешней политике Трамп назвал успехи в области нормализации ситуации в Афганистане и возвращение американских военных на родину, прекращение "грабежа Америки Китаем", укрепление позиций Израиля, победу над ИГИЛ и устранение ее лидера Б(Абу Бакра аль- ИФ) Багдади, ликвидацию "террориста номер один" иракского военачальника Касема Сулеймани.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй срок на пост главы государства от Республиканской партии.

Теги: #сша #выступление #достижения #трамп
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