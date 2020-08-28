События

01:09 28.08.2020

Кулеба: Украина все контакты с Белорусской стороной поставила на паузу

1 мин читать
Кулеба: Украина все контакты с Белорусской стороной поставила на паузу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с белорусской стороной и таким образом выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.

"У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены ", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

 

Теги: #кулеба #украина #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 28.08.2020
Предприятия должны финансово поддерживать техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний - Зеленский

Предприятия должны финансово поддерживать техникумы и училища, вкладывая средства в инфраструктуру знаний - Зеленский

00:16 28.08.2020
Зеленский: Украине нужны новые системы полива и страхования урожая в рамках долгосрочной стратегии реагирования на изменения климата

Зеленский: Украине нужны новые системы полива и страхования урожая в рамках долгосрочной стратегии реагирования на изменения климата

23:56 27.08.2020
Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

Вопрос погашения кредиторской задолженности "Энергоатома" является очень важным - Зеленский

23:50 27.08.2020
Более 180 человек задержано в Минске на акции протеста

Более 180 человек задержано в Минске на акции протеста

23:35 27.08.2020
Зеленский поблагодарил полицейских за быстрый результат в связи с задержанием подозреваемых в расстреле автобуса на Харьковщине

Зеленский поблагодарил полицейских за быстрый результат в связи с задержанием подозреваемых в расстреле автобуса на Харьковщине

22:18 27.08.2020
Германия рассчитывает на расширение сотрудничества с Украиной в сфере энергетики – Альтмайер

Германия рассчитывает на расширение сотрудничества с Украиной в сфере энергетики – Альтмайер

20:45 27.08.2020
Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо сотрудничество между ключевыми игроками - Климкин

Для разрешения ситуации в Беларуси необходимо сотрудничество между ключевыми игроками - Климкин

20:04 27.08.2020
В случае проведения повторных выборов Лукашенко мог бы принять в них участие – Тихановская

В случае проведения повторных выборов Лукашенко мог бы принять в них участие – Тихановская

19:58 27.08.2020
Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

Украина присоединилась к Декларации ЕС, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам - МИД

19:05 27.08.2020
13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

13 журналистов, в том числе из Reuters и ТАСС, задержаны в Минске милицией

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поблагодарил полицейских за быстрый результат в связи с задержанием подозреваемых в расстреле автобуса на Харьковщине

Раненые в результате стрельбы вблизи Люботина Харьковской области в "неотложке", их оперируют

Замглавы МВД: группа напавших на автобус в Харьковской области задержана

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

В результате обстрела автобуса в Харьковской области два человека ранены, заложников нет – полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Число новых случаев COVID-19 за сутки во Франции превысило 6 тыс

Нападение со стрельбой на автобус вблизи Люботина квалифицировано по еще одной статье УК – полиция

Раненые в результате стрельбы вблизи Люботина Харьковской области в "неотложке", их оперируют

Замглавы МВД: группа напавших на автобус в Харьковской области задержана

Правозащитники сообщают о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

В результате обстрела автобуса в Харьковской области два человека ранены, заложников нет – полиция

В Харьковской области ранен 12-летний подросток, отдыхавший с отцом на озере - полиция

АМКУ разрешил ФГИ передать 6 ТЭЦ в управление "Нафтогазу Украины"

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы вблизи Люботина Харьковской области, по информации соцсетей - есть жертвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА