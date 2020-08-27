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20:40 27.08.2020

В результате обстрела автобуса в Харьковской области два человека ранены, заложников нет – полиция

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В результате обстрела автобуса в Харьковской области два человека ранены, заложников нет – полиция

В результате стрельбы в районе Люботина Харьковской области два человека получили ранения, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет", - указывается в сообщении.

По данным полиции, вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители общественной организации "За жизнь".

"После этого из автомобиля "Мицубиси" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - сообщают правоохранители.

В области начата специальная полицейская операция "Сирена".

Как сообщалось, ранее полиция подтвердила факт стрельбы в районе Люботина. Народный депутат Илья Кива в соцсети Facebook сообщил, что в результате нападения на автобус ОО "Патриоты – За жизнь" есть нескольких убитых и похищенных.

Позже народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что часть нападавших задержана.

"Две машины из шести нападавших задержаны. Это Азов и Нацкорпус - ехали из Полтавы, где должны были напасть на руководителей нашей политической силы. Не успели. По дороге в Харьков напали на наш автобус", - написал он в соцсети Facebook.

Теги: #стрельба #харьковская_область
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