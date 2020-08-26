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20:47 26.08.2020

Задержка посещения Зеленским стадиона в Кривом Роге связана со срочным разговором с госсекретарем США - ОП

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Задержка посещения Зеленским стадиона в Кривом Роге связана со срочным разговором с госсекретарем США - ОП

График президента Украины Владимира Зеленского в среду претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

"Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после восстановления играл свой первый матч ФК "Кривбасс", - говорится на странице Офиса президента в соцсети Фейсбук.

Ранее ряд СМИ сообщили, что начало матча на стадионе "Горняк" задержали почти на час в связи с приездом на игру Зеленского, который сделал первый символический удар по мячу.

Теги: #президент #график #изменение
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