Задержка посещения Зеленским стадиона в Кривом Роге связана со срочным разговором с госсекретарем США - ОП

График президента Украины Владимира Зеленского в среду претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

"Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после восстановления играл свой первый матч ФК "Кривбасс", - говорится на странице Офиса президента в соцсети Фейсбук.

Ранее ряд СМИ сообщили, что начало матча на стадионе "Горняк" задержали почти на час в связи с приездом на игру Зеленского, который сделал первый символический удар по мячу.