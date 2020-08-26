Секретарь СНБО: Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что в мире сейчас ведется биологическая война, сообщается на сайте СНБО в среду.

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - сказал он в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия".