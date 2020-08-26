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09:59 26.08.2020

Полиция задержала подозреваемого в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы"

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Полиция задержала подозреваемого в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы"

Сотрудники Национальной полиции Украины утром в среду, 26 августа, задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня утром Национальная полиция Украина задержала в порядке ст. 208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы: коррупция в деталях". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На данный момент продолжаются обыски. Детали будут сообщаться позже.

Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.

Теги: #схемы #поджег #подозреваемый #полиция
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