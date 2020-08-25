Зеленский назначил новым командующим Сил спецопераций ВСУ генерал-майора Галагана

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган.

Как сообщает пресс-служба президента, указ о назначении Галагана глава государства подписал 25 августа. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия на Донбассе, которое сейчас продолжается, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", - подчеркнул он.

Зеленский также обратил внимание на необходимость внедрения более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника.

Галаган ранее был первым заместителем командира Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

В апреле 2019 года был назначен первым заместителем министра по делам ветеранов. В сентябре 2019 года был уволен с этой должности.

Лунев командовал Силами специальных операций с начала 2016 года.

Среди мер, которые еще должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Галаган заверил президента в качественном выполнении задач по назначению в различных условиях, продолжении работы, направленной на развитие морского и авиационного компонентов Сил специальных операций.