Бали будет закрыт для туристов до конца года

Губернатор провинции Бали Вайан Костер отложил возобновление туризма в сентябре из-за роста случаев заражения COVID-19 в Индонезии, остров будет закрыт для путешественников до конца года, сообщает газета The Indian Express.

"Правительство Индонезии приняло решение не открывать Бали для иностранных туристов до конца 2020 года, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается, и она не способствует возобновлению туризма как на Бали, так и в Индонезии в целом", - цитирует издание губернатора.

По его словам, индонезийцам, которые планировали выехать из страны, также придется подождать с путешествиями за рубеж до конца 2020 года.

Между тем, точной даты открытия Бали для иностранных гостей не называется.

Как сообщает The Indian Express, в июне на Бали стало расти число заболевших ковидом. В настоящее время зарегистрировано 4576 случаев заражений, 53 человека скончались. По всей Индонезии зарегистрировано 155 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 6,7 тыс. человек.

Бали ежегодно привлекает много иностранных туристов, которые приезжают на остров для пляжного отдыха, в фитнес и йога-туры, а также посещают с экскурсиями вулканы, рисовые поля и храмы.

В 2019 году Индонезию посетили 16,1 млн иностранных гостей, среди них рекордное число российских туристов - 158,9 тыс. Бали посетили более 6 млн иностранных путешественников.