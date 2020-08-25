События

19:10 25.08.2020

В Хорватии из-за иностранных туристов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом

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В Хорватии из-за иностранных туристов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом

В Хорватии, активно принимающей иностранных туристов, с середины августа начали фиксировать рост числа зараженных коронавирусом, сообщает издание Balkaninsight.

"В первой декаде августа число новых заражений было стабильным и не превышало в среднем 100 в день. На прошлой неделе оно начало увеличиваться, в понедельник стране было выявлено 136 случаев. В результате Австрия, Великобритания и Словения внесли Хорватию в "красный" список стран, небезопасных для поездок", - пишет портал.

"Власти Германии предупредили о небезопасности поездок в Шибеник и Далмацию. Великобритания с 22 августа ввела 14-дневный карантин для возвращающихся из Хорватии. Эти страны дают большую часть иностранного турпотока, приезжающего в балканскую страну", - сообщает издание.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берос заявил, что рост числа заражений - следствие того, что Хорватия открыта для туризма. В то же время в правительстве утверждают, что изменения в статистике связаны только с увеличением объема тестирования.

Хорватия одной из первых в Европе, еще в конце мая, открыла границы для туристов сначала из Евросоюза, а с 14 июля и третьих стран. Россиянам въезд разрешен при наличии справки о тесте на коронавирус и ваучера отеля. Как утверждает министр туризма страны Николина Брняц, туристический сезон в условиях пандемии оказался удачным - по его итогам Хорватия примет 50% от прошлогоднего иностранного турпотока и это на 20% больше, чем ожидалось.

Всего в Хорватии заразились 8,3 тыс. человек, 173 скончались.

Теги: #туризм #хорватия #коронавирус
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