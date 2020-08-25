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19:09 25.08.2020

В Англии могут пересмотреть рекомендацию о необязательном ношении масок в школах

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В Англии могут пересмотреть рекомендацию о необязательном ношении масок в школах

Премьер Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность пересмотра рекомендации, согласно которой учащиеся в Англии не должны носить маски в школе, сообщают британские СМИ.

"В том, что касается ношения масок, мы будем смотреть на меняющиеся медицинские данные. Если нам нужно будет изменить рекомендацию, то, конечно, тогда мы это сделаем", - сказал Джонсон.

В настоящее время в английских образовательных учреждениях действует официальная рекомендация - не носить маски на занятиях.

Между тем, в Англии, в том числе профсоюзы учителей и родителей школьников, подвергли критике правительство и призвали пересмотреть рекомендацию. Такая реакция последовала после того, как подобное изменение было сделано в Шотландии.

За время пандемии в Великобритании зарегистрировано 326 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 40 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

Теги: #маски #британия #школы
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