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16:02 25.08.2020

Плотницкий и еще двое командиров боевиков вызваны на 3 сентября в суд Днепра по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ

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Плотницкий и еще двое командиров боевиков вызваны на 3 сентября в суд Днепра по делу о сбитом в 2014 году под Луганском Ил-76 ВСУ

Экс-главарь террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий и двое командиров боевиков Андрей Патрушев и Александр Гуреев, которые обвиняются в причастности к крушению Ил-76 Вооруженных сил Украины под Луганском в 2014 году, вызваны на 3 сентября на заседание Красногвардейского суда Днепра.

"После публикации объявления о вызове в прессе обвиняемые считаются проинформированными о дате, времени и места рассмотрения дела. Последствия неявки обвиняемого в суд предусмотрены ст. 139, 323 УПК Украины", - сообщается в номере газеты "Урядовый курьер" от 22 августа.

Данное дело рассматривается в Красногвардейском суде Днепра с февраля 2018 года.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.

В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы.

Теги: #ил_76 #боевики #суд #плотницкий
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