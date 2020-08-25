Кабмин предлагает продлить адаптивный карантин в Украине до 1 ноября – совещание у Зеленского

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии превысило 108 тыс. человек. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул президент.

Согласно постановлению правительства, карантин в Украине должен был действовать до 31 августа.