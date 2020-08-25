НАБУ направило в ГБР обращение ПриватБанка о противоправном назначении Вовка на дело по иску оффшоров Суркисов

Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 августа направило в Государственное бюро расследований (ГБР) обращение юристов государственного ПриватБанка (Киев) о противоправном назначении судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка на дело №757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

"Обращение относительно осуществления возможного криминального правонарушения судьей Печерского райсуда 21 августа 2020 года направлено для рассмотрения в ГБР", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ во вторник.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года продолжится рассмотрение судьей Вовком иска оффшоров братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Первое заседание по последнему иску компаний Суркисов, повестку на которое банк получил около обеда в тот же день от представителя истца, состоялось 6 августа 2020.

Юрсоветники ПриватБанка уже дважды пытались отстранить судью Вовка от рассмотрения соответствующего дела, однако заявления банка были им же отклонены.

По словам юрсоветника банка Олега Лозовского, ПриватБанк ходатайствовал об отводе судьи, в том числе в связи с тем, что оффшорные компании направили в суд сразу несколько исков и отозвали все кроме тех, которые были приняты к рассмотрению судьей Вовком.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал ПриватБанк компенсировать оффшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения – в целом около $250 млн.

При этом, как сообщали в пресс-службе банка, сумма заявленных в последнем иске требований оффшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа 2020 года, достигла $350 млн (из них $102 млн - проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

В свою очередь, ПриватБанк подал кассационную жалобу на соответствующее решение Киевского апелляционного суда.

Лозовский отметил, что дело по сути по вопросу оффшорных компаний Суркисов на данный момент заморожено, при этом уточнил, что если Верховный суд до 2 сентября успеет рассмотреть и удовлетворить кассационную жалобу ПриватБанка на решение суда от 2017 года, то рассмотрение иска компаний в Печерском райсуде будет остановлено.

Как сообщалось, ПриватБанк во втором квартале сформировал резервы под юридические риски в размере 6,832 млрд грн.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.