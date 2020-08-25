"Нова пошта" запустила сервис безопасных онлайн-покупок

Логистическая компания "Нова пошта" запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями "Сейф-сервис", отмечается в сообщении на сайте компании в понедельник.

Услуга дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту и помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя. При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

При использовании "Сейф-сервиса" сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта "Нова пошта", при этом необходимая для оплаты товара сумма не уходит сразу на счет продавца, а резервируется.

После этого продавец отправляет посылку, а после того, как покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла, она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.

"Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата ему не придется оплачивать доставку", - отмечается в сообщении "Нова Пошта".

Посылка, оформленная с "Сейф-сервисом", может находиться в отделении пять дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 грн в тестовый период (до 12 октября 2020 года) независимо от стоимости товара и доставку.

Работу "Сейф-сервиса" обеспечивает финансовая компания "Пост Финанс", входящая в группу компаний "Нова Пошта".