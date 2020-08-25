Массовые мероприятия в Украине прошли спокойно, нарушений правопорядка допущено не было – Нацполиция

Массовые мероприятия, приуроченные к 29-й годовщине независимости Украины во всех регионах прошли спокойно, в них приняли участие почти 48 500 граждан, нарушений правопорядка допущено не было, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На обеспечение правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины. В частности в столице, где произошли наиболее массовые мероприятия, правопорядок обеспечивали 4,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Нарушений правопорядка допущено не было", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в понедельник.