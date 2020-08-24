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13:34 24.08.2020

Рабочие "Беларуськалия" начали итальянскую забастовку

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СМИ Беларуси сообщают о начале итальянской забастовки на "Беларуськалии".

"Мы призываем людей поддержать забастовку, но таким образом, что человек чувствовал себя спокойно. Он, выполняя технику безопасности, останавливает работу. К сожалению или счастью, если работать, выполняя все прописанные нормы, то работу нужно останавливать, потому что это невозможно, - заявил сопредседатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокан в комментарии "Еврорадио".

Таким образом Бокан прокомментировал сообщение стачкома "Беларуськалия", распространенное в понедельник: "Шахтеры, работники обогатительных фабрик и вспомогательных цехов! Мы обращаемся с просьбой к тем, которые всё же решили выйти на работу - работайте только согласно ваших рабочих инструкций и соблюдая технику безопасности на рабочих местах".

Позднее стало известно, что Бокана задержали правоохранительные органы.

Теги: #забастовка #беларуськалий #беларусь
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