Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" стал заслуженным артистом Украины.

"Вручить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины на Софийской площади.

Михалок принял наградные документы из рук президента Украины Владимира Зеленского. "Спасибо тебе, ты – молодец", — сказал украинский лидер.

Звание Заслуженный артист Украины присваивается президентом страны за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.