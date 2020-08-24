Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,4 млн, число жертв - 808 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 понедельника достигло 23 млн 420 тыс. 418 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 808 тыс. 676 человек, излечились более 15 млн заразившихся.

Более 3 млн человек с начала пандемии заразились в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах на 08:00 понедельника суммарно выявлено 5 млн 701 тыс. 679 инфицированных, скончались 176 тыс. 802 человека, выздоровели почти 2 млн человек.

В Бразилии число инфицированных выросло до 3 млн 605 тыс. 783 человек, скончались 114 тыс. 744, поправились 2,9 млн человек.

На третьем месте по количеству больных коронавирусом остается Индия, где число заразившихся составило на утро пятницы 3 млн 106 тыс. 348 при 57 тыс. 542 летальных исходах и 2,3 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 104,2.

В США на 1 млн населения скончались 545 человек, Бразилии - 539, Индии - 42 человека.