Протестующие ушли от Дворца независимости в Минске.

"После продолжительного стояния толпы и силовиков, первые решили расходиться. Люди начали возвращаться обратно к стеле. Все это время в столице наблюдались перебои с интернетом (мобильным - ИФ)", - сообщает портал onliner.by.

Как сообщалось, в воскресенье вечером часть протестующих в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Тарритория у резиденции была оцеплена силовиками.

По информации ряда белорусских телеграм-каналов, во Дворце независимости находится президент Александр Лукашенко. Официального подтверждения этой информации нет. Чуть ранее очевидцы сообщили, что на территорию Дворца независимости сел вертолет.