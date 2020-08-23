Число протестующих в Минске растет, в центре города появились армейские подразделения

Число участников акции протеста в центре Минска резко увеличилось, митингующие заняли площадь Независимости и прилегающие улицы.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сторонники оппозиции продолжают стягиваться на площадь Независимости, где проходит несанкционированная властями акция протеста.

На площади собрались уже не менее 100 тыс. человек. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщают о 200 тыс. митингующих.

Ряд улиц в центре белорусской столицы перекрыт милицией. В частности, нельзя на автомобиле нельзя попасть на улицу Свердлова рядом с Михайловским сквером, а также на улицу Карла Маркса. Кроме того, нет проезда на проспект Независимости со стороны железнодорожного вокзала, там движение перекрыто армейскими броневиками и другой спецтехникой, включая водометы. Нет также подъезда и к музею истории Великой Отечественной войны.

Помимо этого в центр Минска стянуты военные подразделения.

По свидетельству корреспондента агентства, несколько десятков военнослужащих в полной экипировке выстроились у стелы на площади Победы, еще несколько подразделений дежурят у музея Великой Отечественной войны недалеко от гостиницы "Планета".