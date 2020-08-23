В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1 987 заболевших за сутки Covid-19, при этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 22 августа, было выявлено 2 328 заболевших Covid-19 за сутки, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли, 21 августа было 2 106 заболевших за сутки, 20 августа– 2134, 19 августа – 1967 заболевших

Количество инфицированных составило на утро воскресенья 104 958 человек, выздоровевших – 52 235, умер с начала пандемии от Covid-19 2 271 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 50 452 человека, что на 1 460 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121), Тернопольской (119) и Закарпатской (102) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 990 подозрений на заболевание Covid-19.