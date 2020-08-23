События

10:26 23.08.2020

В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

1 мин читать
В Украине 1 987 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 27 новых жертв вируса, всего сейчас болеет более 50тыс.

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 1 987 заболевших за сутки Covid-19, при этом 500 человек выздоровели, 27 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 22 августа, было выявлено 2 328 заболевших Covid-19 за сутки, при этом 657 человек выздоровели, 37 ранее заболевших умерли, 21 августа было 2 106 заболевших за сутки, 20 августа– 2134, 19 августа – 1967 заболевших

Количество инфицированных составило на утро воскресенья 104 958 человек, выздоровевших – 52 235, умер с начала пандемии от Covid-19 2 271 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 50 452 человека, что на 1 460 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174), Харьковской (169), Львовской (146), Одесской (121), Тернопольской (119) и Закарпатской (102) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 990 подозрений на заболевание Covid-19.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:12 23.08.2020
Журналистов планировали допустить в кулуары Рады с сентября, но отказались от этого решения из-за ситуации с COVID-19 - Разумков

Журналистов планировали допустить в кулуары Рады с сентября, но отказались от этого решения из-за ситуации с COVID-19 - Разумков

11:07 23.08.2020
Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

10:34 23.08.2020
В ВСУ за сутки 48 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки 48 новых случаев COVID-19

22:24 22.08.2020
Зеленский и Эрдоган обговорили дальнейшее сотрудничество Украины и Турции

Зеленский и Эрдоган обговорили дальнейшее сотрудничество Украины и Турции

19:07 22.08.2020
В Азербайджане за сутки 184 заражения COVID-19, скончались три человека

В Азербайджане за сутки 184 заражения COVID-19, скончались три человека

17:49 22.08.2020
Для Киево-Святошинского района Киевской области введен «оранжевый» уровень опасности COVID-19

Для Киево-Святошинского района Киевской области введен «оранжевый» уровень опасности COVID-19

17:17 22.08.2020
Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

16:49 22.08.2020
У главы Тернопольской ОГА - коронавирус

У главы Тернопольской ОГА - коронавирус

16:24 22.08.2020
Албания и Черногория – в «красной» зоне по COVID

Албания и Черногория – в «красной» зоне по COVID

15:00 22.08.2020
В Польше за сутки подтверждены 900 новых случаев COVID-19

В Польше за сутки подтверждены 900 новых случаев COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных COVID-19 за сутки увеличилось по всей Украине, и только на Херсонщине не изменилось

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Кличко в Киеве открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины

Массовая акция протеста проходит в центре Минска

ПОСЛЕДНЕЕ

Письмо Кравчука о соответствии постановления о  местных выборах Минским соглашениям поступило в Раду и передано на рассмотрение в комитеты - Разумков

Порошенко: Наш сине-желтый флаг - настоящий символ силы и непобедимости украинского народа

У Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага

Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага

В Киеве открылся 49-й международный кинофестиваль "Молодость"

Российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Зеленський: на місці Лукашенка я би провів повторні вибори протягом місяця за участю міжнародних спостерігачів

Палата представителей США одобрила финансирование почтовой службы для голосования на выборах

Поврежденная скульптура девочки с колосками будет возвращена на место после реставрации – гендиректор НМ Голодомора-геноцида

Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА