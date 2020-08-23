События

03:05 23.08.2020

Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

2 мин читать
Массовая акция протеста в центре Минска завершилась без задержаний

У Дома правительства в Минске завершилась очередная массовая акция протеста.

По оценке СМИ, в митинге приняли участие около 3 тыс. человек. Все прошло мирно, задержаний не было.

По информации очевидцев, участники акции пели и танцевали народные танцы.

Прежде чем собраться у Дома правительства, протестующие прошли колонной по проспекту Независимости.

Как сообщалось, перед протестующими выступила член координационного совета оппозиции, соратница экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она выступила за сохранение мирного характера акций.

Также на площади был замечен еще один член координационного совета оппозиции, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко. Общаясь с протестующими, он отметил, что "никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом".

Ранее, днем 22 августа, на площадке у Комаровского рынка также прошла мирная акция против насилия.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Теги: #акция #минск #завершение #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:28 23.08.2020
Зеленский: на месте Лукашенко я бы провел повторные выборы в течение месяца с участием международных наблюдателей

Зеленский: на месте Лукашенко я бы провел повторные выборы в течение месяца с участием международных наблюдателей

23:48 22.08.2020
Колесникова призвала белорусов сохранять мирный характер протестов в Беларуси

Колесникова призвала белорусов сохранять мирный характер протестов в Беларуси

20:41 22.08.2020
Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы Беларуси с запада

Лукашенко приказал военным реагировать без предупреждения в случае нарушения госграницы Беларуси с запада

18:01 22.08.2020
Массовая акция протеста проходит в центре Минска

Массовая акция протеста проходит в центре Минска

15:56 22.08.2020
Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Беларуси

Лукашенко заявил об открытом вмешательстве с запада во внутренние дела Беларуси

12:41 22.08.2020
Зеленский: в Беларуси нужно найти формат диалога "без дубинок"

Зеленский: в Беларуси нужно найти формат диалога "без дубинок"

12:37 22.08.2020
Зеленский: нет смысла сейчас говорить о замене Минска для переговоров ТКГ

Зеленский: нет смысла сейчас говорить о замене Минска для переговоров ТКГ

12:16 22.08.2020
Запад оказывает военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту", заявляет Лукашенко

Запад оказывает военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту", заявляет Лукашенко

11:26 22.08.2020
Лукашенко: против Беларуси используют сценарий "цветных революций"

Лукашенко: против Беларуси используют сценарий "цветных революций"

09:45 22.08.2020
Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

Белорусская ассоциация журналистов требует разблокировать сайты СМИ и прекратить давление на прессу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко в Киеве открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины

Массовая акция протеста проходит в центре Минска

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в субботу

Для Киево-Святошинского района Киевской области введен «оранжевый» уровень опасности COVID-19

У главы Тернопольской ОГА - коронавирус

ПОСЛЕДНЕЕ

Уруский посетил завод "Океан" в Николаеве

Зеленский и Эрдоган обговорили дальнейшее сотрудничество Украины и Турции

Кличко в Киеве открыл мемориал, где подняли самый большой флаг Украины

"За майбутнє" требует от президента и правительства не допустить злоупотреблений при закупках медоборудования

В Азербайджане за сутки 184 заражения COVID-19, скончались три человека

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в субботу

Для Киево-Святошинского района Киевской области введен «оранжевый» уровень опасности COVID-19

У главы Тернопольской ОГА - коронавирус

Албания и Черногория – в «красной» зоне по COVID

СБУ в Запорожье разоблачила экспертную фирму на занижении стоимости коммунальной земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА