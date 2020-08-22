События

06:03 22.08.2020

Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию

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Самолет с оппозиционером Алексеем Навальным на борту вылетел в субботу из Омска в Берлин, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из аэропорта.

Эту информацию агентству подтвердили в руководстве аэропорта.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш поблагодарила в твиттере всех сочувствующих за поддержку.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - написала она.

Как сообщалось, Германия в пятницу утром направила в Омск специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Оппозиционеру стало плохо в минувший четверг во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный в день вылета ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #омск #россия #навальный #вылет
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