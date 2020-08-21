Две трети украинцев выступает за компромиссы для достижения мира на Донбассе – соцопрос Деминициатив

48,3% украинцев считают, что для установления мира на Донбассе Украина должна идти на некоторые компромиссы, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Именно только опрошенных граждан избрали из предложенных вариант ответа "Ради мира нужно идти на компромиссы, но не на все". Еще 20% считают, что для достижения этой цели нужно идти на любые компромиссы.

21,7% украинцев считают, что установить мир на Донбассе возможно только с позиции силы - если победит одна из сторон.

Сторонников любых компромиссов больше всего в электорате партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 47,5%. Среди сторонников "Слуги народа" таких 13,4%, среди сторонников "Батькивщины" - 15,8%, среди сторонников "Голоса" - 12%. Наименьшее число сторонников варианта любых компромиссов среди избирателей "Европейской солидарности" - 5,9%.

Готовность идти на компромиссы, но не на все высказали 58,6% сторонников "Слуги народа", 55,4% тех, кто поддерживает "Голос", 47,3% поддерживающих "Батькивщину", 43,9% избирателей ОПЗЖ и 40,5% готовых голосовать за "Евросолидарность".

Считающих, что мир на Донбассе возможен только в случае победы одной из сторон больше всего в электорате "Евросолидарности" - 45,2%. Среди электората "Батькивщины" таких 25,4%, "Голоса" - 24,7%, "Слуги народа" - 18,5%, ОПЗЖ - 4,3%.

Затруднились ответить на этот вопрос 10% украинцев.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов.