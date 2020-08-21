События

15:22 21.08.2020

Две трети украинцев выступает за компромиссы для достижения мира на Донбассе – соцопрос Деминициатив

2 мин читать
Две трети украинцев выступает за компромиссы для достижения мира на Донбассе – соцопрос Деминициатив

48,3% украинцев считают, что для установления мира на Донбассе Украина должна идти на некоторые компромиссы, свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Именно только опрошенных граждан избрали из предложенных вариант ответа "Ради мира нужно идти на компромиссы, но не на все". Еще 20% считают, что для достижения этой цели нужно идти на любые компромиссы.

21,7% украинцев считают, что установить мир на Донбассе возможно только с позиции силы - если победит одна из сторон.

Сторонников любых компромиссов больше всего в электорате партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 47,5%. Среди сторонников "Слуги народа" таких 13,4%, среди сторонников "Батькивщины" - 15,8%, среди сторонников "Голоса" - 12%. Наименьшее число сторонников варианта любых компромиссов среди избирателей "Европейской солидарности" - 5,9%.

Готовность идти на компромиссы, но не на все высказали 58,6% сторонников "Слуги народа", 55,4% тех, кто поддерживает "Голос", 47,3% поддерживающих "Батькивщину", 43,9% избирателей ОПЗЖ и 40,5% готовых голосовать за "Евросолидарность".

Считающих, что мир на Донбассе возможен только в случае победы одной из сторон больше всего в электорате "Евросолидарности" - 45,2%. Среди электората "Батькивщины" таких 25,4%, "Голоса" - 24,7%, "Слуги народа" - 18,5%, ОПЗЖ - 4,3%.

Затруднились ответить на этот вопрос 10% украинцев.

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов.

Теги: #опрос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 21.08.2020
Число сторонников предоставления ОРДЛО автономии практически равно количеству его противников - исследование Фонда "Деминициативы"

Число сторонников предоставления ОРДЛО автономии практически равно количеству его противников - исследование Фонда "Деминициативы"

13:58 21.08.2020
Почти половина украинцев не считают независимой Украину, а 40% - Зеленского

Почти половина украинцев не считают независимой Украину, а 40% - Зеленского

13:54 21.08.2020
Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе до полудня

Российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе до полудня

13:44 21.08.2020
32,6% украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины – соцопрос

32,6% украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины – соцопрос

13:41 21.08.2020
Исключительно на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев – соцопрос

Исключительно на украинском языке в семьях разговаривают 36,3% украинцев – соцопрос

13:09 21.08.2020
Почти 30% украинцев относятся к России позитивно, половина считает ошибочным запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей

Почти 30% украинцев относятся к России позитивно, половина считает ошибочным запрет российских телеканалов, фильмов и соцсетей

12:51 21.08.2020
Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

Письмо Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям в Раду не поступало - замглавы фракции "Слуга народа"

12:51 21.08.2020
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, а больше всего не доверяют Раде – соцопрос

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, а больше всего не доверяют Раде – соцопрос

12:41 21.08.2020
Украинцы больше всего доверяют ВСУ, а больше всего не доверяют Раде – соцопрос

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, а больше всего не доверяют Раде – соцопрос

12:16 21.08.2020
Почти 47% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 27,3% выступают за внеблоковый статус

Почти 47% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, 27,3% выступают за внеблоковый статус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

АМКУ возбудил дело в отношении группы компаний Roshen

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество ПЦР-тестирований в сутки до середины сентября составит 30 тыс. – Степанов

В СВР заявляют, что их бывший сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году

Власти Киева выделили 92 млн грн на социальные выплаты ко Дню Независимости

Киев провел свыше 5 тыс. закупок на средства из Фонда COVID-19, из проверенных 325 четверть содержат нарушения - Transparensy International

COVID-19 підтвердили у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради, стверджує голова однієї з фракцій

COVID-19 подтвержден более чем у 20 руководящих лиц Львовского горсовета - глава одной из фракций

В Киеве проверяют ж/д вокзал после сообщения о минировании

На выходных в Украине будет жарко, в ряде областей - кратковременные дожди с грозами и шквалами, местами град

Roshen не имеет отношения к производству патоки – корпорация о возбуждении дела АМКУ

Умер отец Марины Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА