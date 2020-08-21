События

12:42 21.08.2020

Белорусский активист сбежал из КГБ через форточку в Украину – стачком "Беларуськалия"

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Белорусский активист сбежал из КГБ через форточку в Украину – стачком "Беларуськалия"

Стачком ОАО "Беларуськалий" сообщил, что его активист Дмитрий Куделевич был задержан в четверг сотрудниками белорусского КГБ, однако смог сбежать и теперь возможно находится в Украине.

"Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты", - говорится в сообщении стачкома в Telegram-канале.

"По неподтверждённой информации, он сейчас находится в Украине", - добавили в стачкоме.

Ранее стачком сообщал о потери связи с двумя своими членами - Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг. "С ним всё хорошо", - информировал стачком.

Как сообщалось, "Беларуськалий" уже несколько дней находится в состоянии частичной забастовки. В четверг стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО "Беларуськалий" работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует. "Предприятие частично бастует", - заявлял агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас. При этом пресс-секретарь не смог назвать численность бастующих. "Кто-то выходит на работу и не работает, кто-то не выходит. (. . .) Не могу сказать численность бастующих", - сказал он.

19 августа вечером администрация ОАО "Беларуськалий" сообщила о работе в плановом режиме всех семи рудников. "Все 7 рудников ОАО "Беларуськалий" (работают в плановом режиме - ИФ). Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорилось в сообщении компании.

Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки.

Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.

Теги: #кгб #кгб_беларуси #активисты #беларуськалий #беларусь
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