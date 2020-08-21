"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но ее рейтинг постепенно уменьшается - аналитик Фонда "Деминициативы"
Рейтинг политической партии "Слуга народа" падает, но она остается лидером электоральных симпатий украинцев, заявил аналитик Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива Андрей Сухарина со ссылкой на исследование, проведенное его организацией совместно с Центром Разумкова.
"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но при этом ее рейтинг постепенно, постепенно уменьшается. Если в начале года она могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будут голосовать, то на сегодня этот показатель уже меньше 30%, но все равно они остаются безоговорочным лидером", - сказал Сухарина в пятницу в ходе презентации исследования.
Вторыми и третьими в партийном рейтинге, согласно данным социологов, идут партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность". "Догоняющие - это "ОПЗЖ" и "ЕС", но они существенно ниже. "ОПЗЖ" - это почти 22% избирателей среди тех, кто определился и будет голосовать, а "Евросолидарность" - 16%", - сказано в опросе.
В Фонде "Деминициативы" отмечают два вида партий-противоположностей: по возрасту избирателей и по региону их проживания.
"У нас есть две противоположные партии - партия студентов и молодежи и партия пенсионеров. Ни для кого не секрет, что партия молодежи - это "Слуга народа". 6 из 10 ее избирателей это люди младше 40 лет, а это много, потому что у нас в структуре электората больше старших людей. "ОПЗЖ" - противоположная картина, там 7 из 10 избирателей - это люди старше 50 лет. Среди остальных партий, за исключением "Батькивщины", нет таких сильных различий, зато есть различия в регионе проживания - тут различия между "ЕС" и "ОПЗЖ". У "ЕС" почти все избиратели живут на западе и в центре - это почти 85% их избирателей, а у "ОПЗЖ" - на востоке и юге, и на востоке фактически половина их избирателей", - сказал Сухарина.
Социологическое исследование было проведено Фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Украине.