Ночью из Германии за Навальным, как ожидается, вылетит самолет

В полночь (1:00 по киевскому времени) за российским оппозиционером Алексеем Навальным из Германии, как ожидается, вылетит самолет, чтобы перевезти его на лечение в ФРГ, сообщают местные СМИ со ссылкой на фонд Cinema For Peace.

"Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", - сказал представитель фонда.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.