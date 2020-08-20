В Донецкой области за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 29 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Еще 29 новых больных коронавирусной болезнью обнаружили в Донецкой области за четверг, 20 августа. Среди больных - четверо детей и одна медработница", - написал Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

В частности, среди заболевших девять человек из Мариуполя, девять человек из Славянска, шесть человек в Мангушском районе, два – в Селидовом районе, по одному в Краматорске, Волновашском и Никольском районах.

Глава ОГА призвал жителей придерживаться социальной дистанции, использовать индивидуальные средства защиты и тщательно мыть руки с мылом.

"Чтобы не потерять этот статус ("зеленой зоны" – ИФ) и не допустить усиления давления на экономику региона, следуйте карантинным ограничениям", - подытожил он.