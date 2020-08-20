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20:53 20.08.2020

Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

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Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне акций протеста, последовавших за президентскими выборами, пока не искал контактов с кем-нибудь из руководителей стран ЕС, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

""Лукашенко не пытался общаться с кем-нибудь из нас", - приводят западные СМИ ее слова с совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В Беларуси после президентских выборов, прошедших 9 августа, продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК республики результатами, согласно которым победил Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти.

Теги: #контакты #меркель #беларусь
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