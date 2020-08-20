События

19:41 20.08.2020

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит в Берлине - Кравчук

3 мин читать
Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит в Берлине - Кравчук

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине - насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине - и этот вопрос поставить (проведение выборов на Донбассе – ИФ), потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное - это решение в Нормандском формате главами четырех государств", - сказал он в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" в четверг.

По словам Кравчука, для решения вопроса блокирования переговоров ТКГ со стороны представителей ОРДЛО он не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Как сойтись, как согласовать все эти решения, которые не могут быть решены украинским законодательством? Потому что мы считаем, они противоречат нашим национальным интересам, а та сторона считает, что не противоречат и, как они прямо говорят, давайте выполнять Минские соглашения... Я не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде. Это не означает, что сделать так, как я пишу или так, как кто-то хочет. Сделать так, чтобы открыть, разблокировать движение вперед. Сейчас они его заблокировали. Как только мы не решим, все остановится: и обмен пленными, и никто не повлияет на них. Есть только одна возможность повлиять теперь на них - применить силу. Но мы же не можем пойти на это. Просто у нас нет такой политики делать все через силу. У нас политика - через договоренности. А договоренности - они сказали их не будет, пока вы не решите этот вопрос. Вот давайте думать, как решить", - пояснил єкс-президент.

Как сообщалось, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

"С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера", - сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Теги: #саммит #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 20.07.2020
Саммит ЕС продолжит работу в понедельник, сторонам не удается договориться о плане восстановления экономики

Саммит ЕС продолжит работу в понедельник, сторонам не удается договориться о плане восстановления экономики

19:19 18.07.2020
Глава Евросовета предложил компромиссный вариант инициатив по выходу ЕС из кризиса

Глава Евросовета предложил компромиссный вариант инициатив по выходу ЕС из кризиса

20:45 16.07.2020
Саммит ЕС соберется в Брюсселе в условиях непреодоленных финансовых разногласий

Саммит ЕС соберется в Брюсселе в условиях непреодоленных финансовых разногласий

02:39 04.07.2020
Советники "нормандской четверки" в Берлине пытались определить дату саммита на высшем уровне

Советники "нормандской четверки" в Берлине пытались определить дату саммита на высшем уровне

20:26 22.06.2020
Зеленский хотел бы провести встречу в Нормандском формате в ближайшие месяцы

Зеленский хотел бы провести встречу в Нормандском формате в ближайшие месяцы

09:38 18.06.2020
Саммит "Восточного партнерства" в ходе видеоконференции ЕС выразит поддержку партнерам

Саммит "Восточного партнерства" в ходе видеоконференции ЕС выразит поддержку партнерам

19:26 17.06.2020
Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

08:25 17.06.2020
Центральной темой саммита ЕС станут семилетний бюджет союза и план восстановления

Центральной темой саммита ЕС станут семилетний бюджет союза и план восстановления

08:25 15.06.2020
Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

Пхеньян угрожает Сеулу военными действиями в день 20-й годовщины первого в истории межкорейского саммита

22:46 28.05.2020
Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

Зеленский выступает за принятие закона о внутреннем водном транспорте

В Херсонской области пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко пока что не связывался с кем-либо из лидеров стран ЕС – Меркель

Макрон и Меркель готовы оказать необходимую помощь Навальному и его семье

Задержан председатель стачкома МАЗ Бохвалов - ГУВД

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

Высота самого большого флага Украины составит 90 метров – Кличко

Навального планируют вывезти на лечение в Германию – СМИ

Трамп сожалеет об аресте экс-советника Бэннона

ЦИК утвердила объемы финансирования для включения в бюджетный запрос к проекту госбюджета-2021

Вашингтон следит за ситуацией с Навальным – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА