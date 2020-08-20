Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, а захоронение - на Байковом кладбище - НАНУ

Прощание с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров, а захоронение - на Байковом кладбище в Киеве.

"Прощание с Б.Е.Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета министров Украины, захоронение - на Байковом кладбище. О времени будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы НАНУ.

Как сообщалось, Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. Источники в Институте кардиохирургии им.Амосова, сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.