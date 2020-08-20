События

09:29 20.08.2020

Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ

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Навальный находится в реанимации в Омске без сознания, подключен к аппарату ИВЛ

Минздрав Омской области подтверждает госпитализацию оппозиционера Алексея Навального после того, как рейс из Томска, которым он летел в Москву, вынужденно сел в Омске.

"Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится известный блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи его доставили в одну из больниц города. На данный момент Алексей Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования", - сообщили агентству "Интерфакс" в областном Минздраве.

Навальный, госпитализированный в Омске с отравлением, находится без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщила в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала она.

Ранее Ярмыш сообщила, что Навальному стало плохо в процессе полета. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По ее данным, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Она также предположила, что Навального могли отравить.

Теги: #навальный #госпитализация #ивл
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