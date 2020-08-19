События

23:51 19.08.2020

Главу белорусских католиков не пустили в СИЗО к задержанным

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Главу белорусских католиков не пустили в СИЗО к задержанным

Главу Римско-католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в СИЗО на улицу Окрестина в Минске для посещения содержащихся там участников акций протеста, он помолился за них под стенами изолятора, сообщает сайт сatholic.by.

"Внутрь архиепископа не пустили. На улице, под дождем, иерарх молился вместе с группой верующих, среди которых были и духовные лица, и участницы движения "Матери в молитве". После молитвы архиепископ больше часа разговаривал с людьми, которые были лишены свободы на Окрестина, и с волонтерами, которые оказывают им поддержку", - говорится в сообщении.

Глава белорусских католиков в последние дни неоднократно обращался с требованием освободить всех задержанных во время акций протеста мирных граждан.

Теги: #сизо #католики #беларусь
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