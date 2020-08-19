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22:41 19.08.2020

МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных

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МИД Литвы внес Лукашенко в список невъездных

Министерство иностранных дел Литвы подготовило список 32 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд в эту страну.

"Не будем раскрывать список, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица (ряда ведомств – ИФ-З) - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс агентству BNS.

По его словам, это будет вклад Литвы в коллективные действия ЕС после произошедшего в Беларуси. Окончательное решение о наложении санкций должно будет принять министерство внутренних дел.

"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное - это европейские санкции. Но это мера того, что мы можем сделать на данный момент", - добавил министр.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене сообщила BNS, что пока не видела список, но ведомство рассмотрит его в четверг.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз в скором времени введет санкции против тех, кто нарушал права человека и фальсифицировал итоги выборов в Беларуси.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое человек погибли: один человек погиб на акции протеста, один - после задержания, еще один человек умер в больнице после ранения в голову (выстрел был произведен сотрудником правоохранительных органов). К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

Теги: #санкции #литва #беларусь
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