Беларусь усилит средства обороны вблизи границ с Литвой и Польшей

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин поручил подготовить предложения по ведению обороны на Гродненском тактическом направлении, заявила пресс-служба министерства в среду.

"В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что в среду прошло заседание Совета безопасности Беларуси. "Глава государства поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению. При этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, накануне Минобороны объявило о мероприятиях по охране госграницы республики.

Ранее подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Беларуси заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы около БелАЭС вблизи границы с Литвой.

На прошлой президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

Лукашенко также неоднократно увязывал проведение поствыборных массовых акций протеста с угрозой внешнего вторжения в Беларусь.