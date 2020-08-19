"Запорожсталь" к празднику установила самый большой национальный флаг Украины в области

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, ко Дню государственного флага и Дню независимости Украины при содействии Запорожской облгосадминистрации вывесил над рекой Днепр государственное знамя площадью 400 кв. м

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, национальный флаг установлен на Арочном мосту, соединяющем жилые массивы Запорожья.

"В какой точке земного шара не находился бы человек, увидев флаг своей страны, он мысленно возвращается домой, вспоминает семью и родных людей. Это позитивный символ, в котором "зашита" самобытность, идентичность и суверенитет страны. Флаг, установленный "Запорожсталью", символизирует объединение украинцев разных религиозных, политических и других взглядов под общим знаменателем – любовью к родине и желанием сделать ее сильной", – отметил генеральный директор меткомбината Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

При этом уточняется, что специально изготовленный флаг размером 25м на 16м смонтирован на временные конструкции, которые не нарушают целостность и надежность опор моста. Установкой национального флага занималась компания, специализирующаяся на промышленном альпинизме.

Ко Дню государственного флага и Дню независимости Украины "Запорожсталь" также установит большое знамя на самой высокой точке на предприятии. Государственный флаг Украины площадью 9 кв. м будет возвышаться на доменной печи № 3, модернизированной комбинатом в рамках экологической трансформации предприятия. В дополнение к государственным знаменам, установленным на административных и производственных зданиях предприятия, на проходных будут также установлены флаги Украины.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей, как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".