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19:19 18.08.2020

В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

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В координационном совете белорусской оппозиции отвергли возможность пересчета голосов на президентских выборах

В координационном совете белорусской оппозиции не видят возможности для пересчета голосов на президентских выборах.

"Мы точно знаем, что часть бюллетеней уничтожена. Поэтому пересчет голосов технически невозможен", - заявила журналистам в Минске член совета Мария Колесникова.

Она сообщила, что власти не предлагали оппозиции провести пересчет голосов. "Напротив, они отказались от любого диалога и в нарушение регламента уничтожили часть бюллетеней", - сказала она.

Кроме того, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит перед собой цель захвата власти.

"Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захвата власти", сказала Ковалькова во вторник на пресс-конференции в Минске.

Ковалькова подчеркнула, что координационный совет действует в рамках законодательства, " действуем законными способами".

Она отметила, что совет действует в духе избирательной программы Тихановской - выход на проведение открытых перевыборов и достижения согласия в обществе.

Доверенное лицо Тихановской также отметила, что в настоящее время в обществе есть напряженность, бастуют рабочие, что чревато экономическими проблемами. Она выразила надежду, что власти понимают, чем это чревато. "Мы надеемся, что с той стороны будет отклик", - добавила Ковалькова.

Теги: #оппозиция #пересчет #выборы #беларусь
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