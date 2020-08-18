В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар на мусорной свалке

Спасатели ликвидируют пожар, возникший на мусорной свалке на площади 1 тыс. кв. м в Николаевской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"17 августа в 15:29 на линию "101" поступило сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" на ул Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово Витовского района", - сказано в сообщении.

Кроме того, привлечена водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора ООО "Мильча" и один автомобиль, который подвозит землю в наиболее проблемных участках и с помощью бульдозера в дальнейшем ее утрамбовывают.