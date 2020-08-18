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06:32 18.08.2020

В Николаевской области спасатели ликвидируют пожар на мусорной свалке

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Спасатели ликвидируют пожар, возникший на мусорной свалке на площади 1 тыс. кв. м в Николаевской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"17 августа в 15:29 на линию "101" поступило сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" на ул Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово Витовского района", - сказано в сообщении.

Кроме того, привлечена водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора ООО "Мильча" и один автомобиль, который подвозит землю в наиболее проблемных участках и с помощью бульдозера в дальнейшем ее утрамбовывают.

Теги: #свалка #украина #николаевская_область #пожар
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Интерфакс-Украина
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