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04:33 18.08.2020

Из-за роста заболеваний коронавирусом на Буковине могут вернуться к жесткому карантину

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Из-за роста заболеваний коронавирусом на Буковине могут вернуться к жесткому карантину

Число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 буковинцев по состоянию на 17 августа может повлечь возврат к жестким карантинным ограничениям, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Если мы хотим, чтобы дети ходили в садик, а школы работали, то должны взять под контроль нарастание волны COVID-19. Если не сумеем сделать этого - вернемся к жестким карантинным ограниениям", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал сделать все зависящее, чтобы территория области была как можно дальше от "красной зоны".

Глава ОГА сообщил, что в течение 17 августа выздоровело почти втрое меньше людей - 63 человека.

Таким образом, с начала пандемии в Черновицкой области диагностировали 7954 случаев заболевания коронавирус. За это время вылечились 5607 больных.

Как отмечается, областная лаборатория обработала 476 образцов.

Теги: #черновицкая_область #карантин #украина #коронавирус
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