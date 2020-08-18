Из-за роста заболеваний коронавирусом на Буковине могут вернуться к жесткому карантину

Число заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 буковинцев по состоянию на 17 августа может повлечь возврат к жестким карантинным ограничениям, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Если мы хотим, чтобы дети ходили в садик, а школы работали, то должны взять под контроль нарастание волны COVID-19. Если не сумеем сделать этого - вернемся к жестким карантинным ограниениям", - написал Осачук на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал сделать все зависящее, чтобы территория области была как можно дальше от "красной зоны".

Глава ОГА сообщил, что в течение 17 августа выздоровело почти втрое меньше людей - 63 человека.

Таким образом, с начала пандемии в Черновицкой области диагностировали 7954 случаев заболевания коронавирус. За это время вылечились 5607 больных.

Как отмечается, областная лаборатория обработала 476 образцов.