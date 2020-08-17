Массовый митинг протеста проходит около ИВС на Окрестина в Минске

Несколько тысяч протестующих собрались около изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в Минске, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

Участники митинга скандируют "Свободу!". Многотысячный митинг в сквере около ИВС на Окрестина продолжается несколько часов.

Как сообщалось, после митинга на площади Независимости колонна протестующих с национальными бело-красно-белыми флагами направилась к следственному изолятору (СИЗО) на улице Володарского в Минске.

Там участники акции, которых насчитывалось 5-7 тысяч человек, провели митинг. Затем они направились к ИВС на улицу Окрестина, где содержались задержанные после жестокого разгона протестных акций 9-11 августа.

Между тем, когда протестующие дошли до парка возле ИВС на Окрестина, дежурящие там волонтеры встали цепью, чтобы колонна не прошла дальше за ограждение.

Демонстранты остановились и скандировали: "Свободу!", "Трибунал". Волонтеры просили их успокоиться, потому что "задержанным будет еще хуже".

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным и они очень боятся срыва этой договоренности. Именно этим они оправдывали свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

Ранее в понедельник МВД Беларуси заявило, что завершается работа по освобождению административно задержанных граждан на акциях протеста. "По состоянию на 14:00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно", - сообщили в ведомстве.