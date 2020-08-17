События

20:51 17.08.2020

Шахтеры Белоруськалия собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке - СМИ

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Шахтеры Белоруськалия собрались на митинг, где объявили о бессрочной забастовке - СМИ

Солигорские шахтёры в ходе митинга объявили о бессрочной забастовке и призвали власти признать итоги президентских выборов недействительными, сообщает портал tut.by.

"Как прозвучало со сцены, сотрудники "Беларуськалия" будут приходить на работу как положено, но работать не будут", - говорится в сообщении tut.by.

По данным портала, к шести часам вечера на центральную площадь Солигорска стали приходить местные жители с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами. Среди них - "Саша, если любишь - отпусти".

Как отмечается в сообщении, в понедельник сотрудники "Беларуськалия" объявили о забастовке, и днем работа всех шахт была остановлена. "Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке", - сообщает tut.by.

Теги: #шахтеры #забастовка #беларусь
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