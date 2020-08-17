Уволить руководство НАБУ можно только по результатам аудита, который никто не проводил, напоминает Сытник

Есть только один законный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – провести аудит, заявляет глава ведомства Артем Сытник.

"Что касается оценки Антикоррупционного бюро, то есть механизм аудита, предусмотренный законом. Он почему-то ни разу не был реализован. Все у нас какие-то внеочередные сессии, у нас вносятся какие-то изменения в законы, но никто не хочет реально посмотреть, что там происходит", - сказал Сытник на совместном брифинге с руководителем САП Назаром Холодницким в понедельник в Киеве.

"Есть очень простой ответ на это все - реальных поводов для того, чтобы меня привлечь к ответственности, нет, реальных поводов для того, чтобы провести аудит. А это единственный законный способ на сегодняшний день, чтобы уволить руководителя Антикоррупционного бюро, если этот аудит будет негативным. И это возможность инициировать вопрос в парламенте", - подчеркнул он.

При этом директор НАБУ отметил, что "этот аудит почему-то никто не хочет проводить". "Если у нас настолько все плохо, почему бы его не провести?", - добавил Сытник.