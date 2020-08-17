События

15:00 17.08.2020

Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси спровоцированы из-за рубежа, чтобы оттянуть белорусских военных на действия внутри страны

1 мин читать
Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси спровоцированы из-за рубежа, чтобы оттянуть белорусских военных на действия внутри страны

 Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что обострение ситуации в стране спровоцировано из-за рубежа.

"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил бастующим рабочим МЗКТ, что те, кто не хочет работать, могут увольняться: "Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты".

"Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно", - сказал он.

Портал TUT.BY сообщил, что прямо на встрече рабочие кричали ему "Уходи". На что президент заявил: "Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".

Лукашенко с младшим сыном Николаем прилетел на МЗКТ для встречи с рабочими завода. К настоящему времени он уже покинул предприятие.

Теги: #лукашенко #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:52 17.08.2020
Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

13:26 17.08.2020
Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС 19 августа по ситуации в Белоруссии

Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС 19 августа по ситуации в Белоруссии

13:06 17.08.2020
Рабочие МАЗа и других крупных минских заводов вышли на протесты

Рабочие МАЗа и других крупных минских заводов вышли на протесты

12:31 17.08.2020
Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

Интернет-связь в Беларуси восстановилась после кратковременного сбоя утром 17 августа

12:15 17.08.2020
Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

Лукашенко о передаче полномочий и изменении Конституции: не под давлением и не через улицу

12:14 17.08.2020
В Беларуси начались проблемы с работой интернета

В Беларуси начались проблемы с работой интернета

11:22 17.08.2020
Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

Лукашенко заявил, что других выборов в Беларуси не будет

10:40 17.08.2020
Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

Рабочие Минского тракторного завода, "Беларуськалия" и Белтелерадиокомпании объявили забастовку

09:11 17.08.2020
Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

Тихановская заявила о готовности выступить в качестве национального лидера для организации новых президентских выборов в Беларуси

00:38 17.08.2020
На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

На здании КГГА повесили флаг белорусского протеста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Мэр Умани пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана

Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса - Шмыгаль

НАБУ на основе меморандума сотрудничает с ФБР по делу ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомире задержали участника ИГИЛ, которого разыскивает Интерпол – СБУ

Сытник убежден, что Вовк придет на допрос в НАБУ во вторник

В Харькове разоблачена группа псевдополицейских во главе с криминальным авторитетом по кличке "Борода", которая вымогала деньги у наркозависимых

Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Мэр Умани пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана

Кличко обещает открыть комплекс с главным флагом Украины ко Дню госфлага

Полиция устанавливает обстоятельства и виновников поджога автомобиля программы "Схемы" – Аваков

Все пострадавшие в результате пожаров в Луганской области получили компенсации – Аваков

Сытник сообщил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его заявление по штрафу за незадекларированный отдых в Ривненской области

Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА