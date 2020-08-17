Лукашенко утверждает, что протесты в Беларуси спровоцированы из-за рубежа, чтобы оттянуть белорусских военных на действия внутри страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что обострение ситуации в стране спровоцировано из-за рубежа.

"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил бастующим рабочим МЗКТ, что те, кто не хочет работать, могут увольняться: "Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, пожалуйста, ворота открыты".

"Вы - субъекты экономической деятельности, экономики. Там, куда вы ринулись, другие законы. Чтобы потом не было больно", - сказал он.

Портал TUT.BY сообщил, что прямо на встрече рабочие кричали ему "Уходи". На что президент заявил: "Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать".

Лукашенко с младшим сыном Николаем прилетел на МЗКТ для встречи с рабочими завода. К настоящему времени он уже покинул предприятие.