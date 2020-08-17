Зеленский удостоил погибшего в 2015 году Кузьму Скрябина звания Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Кузьме Скрябину (настоящее имя - Андрей Кузьменко), погибшему более пяти лет назад, звания звание Героя Украины.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо. Сегодня я подписал указ о присвоении Андрею Кузьменко звание Героя Украины. Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - написал Зеленский в Facebook в понедельник.

Глава государства отметил, что в понедельник Кузьменко исполнилось бы 52 года. "Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником… Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу… У каждого украинца есть хорошее воспоминание, связанное с песнями Кузьмы. Он оставил след в сердце каждого", - написал Зеленский.

Как сообщалось, лидер группы "Скрябин" Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За заслуги" І степени (посмертно).