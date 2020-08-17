События

13:21 17.08.2020

УГО опровергло заявление о слежке за съемочной группой программы "Схемы".

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Управление государственной охраны Украины (УГО) опровергло информацию о том, что военнослужащие УГО проводили слежку за съемочной группой программы "Схемы: коррупция в деталях" во время работы над новым расследованием.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой "Схем". Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - указывается в сообщении, обнародованном в соцсети Facebook.

Подчеркивается также, что в УГО обеспокоены поджогом редакционного автомобиля "Схем".

"Уверены, что в ближайшее время виновники будут найдены и наказаны в пределах действующего законодательства Украины", - заявили в управлении.

Как сообщалось, ночью 17 августа в г. Бровары Киевской области неизвестные подожгли редакционный автомобиль программы "Схемы", принадлежащий водителю съемочной группы Борису Мазуру. В результате пожара автомобиль восстановлению не подлежит. Также была повреждена машина, припаркованная рядом.

Полиция начала расследование по делу об умышленном уничтожении имущества.

Главный редактор "Схем" Наталия Седлецкая заявила, что связывает поджог с профессиональной деятельностью журналистов.

Комментируя происшествие, журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что во время работы над последним материалом за автомобилем велась слежка.

"Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на "Киа Черато" - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 тысяч зрителей на Ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", - написал он.

Теги: #схемы #слежка #уго
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