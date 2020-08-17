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12:11 17.08.2020

Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от взрывов

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Украина предоставит гуманитарную помощь Ливану, пострадавшему от взрывов

Кабинет министров Украины выделил 8,4 млн грн на предоставление гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывами в Бейруте.

"Во исполнение указа президента Украины от 14 августа 2020 года правительство распорядилось выделить из резервного фонда Государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в Бейруте", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Таким образом, Министерство внутренних дел Украины совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

Как сообщалось, серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Число погибших в результате серии взрывов в Бейруте достигло 171 чел. Еще более 6 тыс. чел. получили травмы, 300 тыс. чел. остались без крова.

Теги: #помощь #украина #ливан
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